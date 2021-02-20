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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный

Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный

Артикул: 311418
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 5
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 6
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 7
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 8
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 9
  • Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 10
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 1
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 2
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 3
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 4
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 5
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 6
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 7
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 8
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 9
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный - фото 10
2 380 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 311418
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильмодерн
Тип цоколяLED
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Регулировка яркостида
Максимальная мощность лампы, Вт8
Материал основанияметалл, пластик
Материал плафона/абажураметалл, пластик
Высота, см52

Настольный светильник высотой 52 см представлен в в классическом серебристом дизайне, благодаря которому гармонично впишется в офисный или домашний интерьер. Устройство оснащено складным корпусом и яркой LED-лампой на 8 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 3500 до 4500 K и световым потоком 350 Лм, которое обеспечивают 12 светодиодов.

Покупайте настольный светильник SONNEN PH-104 в нашем интернет-магазине по доступной цене!



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Самовывоз невозможен
Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, серебряный – стоимость товара 2380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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