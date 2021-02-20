Светильник настольный SONNEN PH-104, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, алюминий, черный

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|SONNEN
|Тип товара
|Настольные светильники
|Тип светильника
|для рабочего стола
|Стиль
|модерн
|Тип цоколя
|LED
|Тип крепления
|подставка
|Количество ламп
|1
|Регулировка яркости
|да
|Максимальная мощность лампы, Вт
|8
|Материал основания
|металл, пластик
|Материал плафона/абажура
|металл, пластик
|Высота, см
|52
Настольный светильник высотой 52 см представлен в в классическом черном дизайне, благодаря которому гармонично впишется в офисный или домашний интерьер. Устройство оснащено складным корпусом и яркой LED-лампой на 8 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 3500 до 4500 K и световым потоком 350 Лм, которое обеспечивают 12 светодиодов.
Покупайте настольный светильник SONNEN PH-104 в нашем интернет-магазине по доступной цене!
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв