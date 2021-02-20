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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676

Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676

Артикул: 311411
  • Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 5
Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 1
Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 2
Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 3
Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 4
Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - фото 5
700 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311411
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильмодерн
Тип цоколяE27
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпуседа
Регулировка яркостинет
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияпластик
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см31

Для светильника высотой 31 см подходит любая технология бытовых ламп (накаливания, люминисцентная, светодиодная) с цоколем Е27, благодаря чему можно самостоятельно выбрать яркость и оттенок света. При использовании лампы накаливания, максимальная мощность не должна превышать 40 Вт. Корпус из пластика представлен в предельно простом черном дизайне, благодаря которому он гармонично впишется в офисный или домашний интерьер. Поставляется в комплекте с подставкой. Лампочка в комплект не входит.

Настольный светильник SONNEN OU-203 высокого качества по доступной цене можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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Светильник настольный SONNEN OU-203, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, черный, 236676 - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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