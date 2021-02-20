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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664

Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664

Артикул: 311402
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 5
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 6
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 7
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 8
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 9
  • Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 10
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 1
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 2
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 3
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 4
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 5
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 6
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 7
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 8
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 9
Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - фото 10
2 470 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 311402
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильмодерн
Тип цоколяLED
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпуседа
Регулировка яркостида
Максимальная мощность лампы, Вт9
Материал основанияпластик
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см33

Обладает высотой 33 см и представлен в классическом белом дизайне, благодаря которому гармонично впишется в офисный или домашний интерьер. Устройство оснащено легким пластиковым корпусом и яркой LED-лампой на 9 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 2700 до 6000 K и световым потоком 350 Лм, которое обеспечивают 14 светодиодов. Прибор оснащен сенсорным выключателем. Благодаря 3 режимам свечения можно самостоятельно выбрать яркость света.

Настольный светильник SONNEN BR-888A высокого качества по доступной цене можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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Светильник настольный SONNEN BR-888A,на подставке,СВЕТОДИОДНЫЙ, 9Вт, часы,календ.,терм.,белый,236664 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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