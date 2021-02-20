Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, красный

Способен скрепить до 12 листов. Стандартный размер скоб №10. Глубина закладки бумаги - 64 мм. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. Виды сшивания: закрытый и прямой. За счет компактных размеров не займет на рабочем столе много места, а красный цвет станет ярким акцентом любого интерьера.

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