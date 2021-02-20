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Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий

Артикул: 311303
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  • Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 1
  • Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 2
  • Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 3
  • Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 4
  • Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 5
  • Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 6
  • Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 7
  • Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 8
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 1
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 2
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 3
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 4
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 5
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 6
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 7
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - фото 8
170 руб. 
Купить
Артикул: 311303
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Способен скрепить до 12 листов. Стандартный размер скоб №10. Глубина закладки бумаги - 64 мм. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. Виды сшивания: закрытый и прямой. За счет компактных размеров не займет на рабочем столе много места, а глубокий синий цвет отлично будет дополнять любой интерьер.

Высокое качество степлера BRAUBERG "Classic" по доступной цене надолго станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности в офисе и дома!



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Самовывоз невозможен
Степлер №10 BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, синий - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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