Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Матовые этикетки-звездочки для сшивки документов имеют круглую форму тридцатиконечной звезды и стандартный диаметр 52 мм, что является основным стандартом во всем мире. Специальный клеевой слой обеспечивает отличное прилипание и сцепление с поверхностью документа. При попытке отклеивания бумага разрушается. Комплект из 500 штук является выгодным приобретением и способен опечатать большое количество документов.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Этикетки-звездочки значительно упрощают процесс делопроизводства. Они эффективно используются в адвокатских бюро, бюро переводов, государственных учреждениях, в нотариальных конторах, регистрационных организациях, а также в юридических, финансовых отделах и бухгалтериях любых коммерческих организаций. Приобрести самоклеящиеся этикетки BRAUBERG можно в нашем интернет-магазине.
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