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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки-файлы перфорированные пластиковые Staff Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм

Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм

Артикул: 311253
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  • Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 1
  • Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 2
  • Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 3
  • Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 4
  • Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 5
  • Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 6
  • Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 7
Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 1
Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 2
Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 3
Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 4
Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 5
Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 6
Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - фото 7
150 руб. 
Купить
Артикул: 311253
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Перфопапки формата А4 с вертикальным размещением содержат универсальную перфорацию, а также имеют гладкую поверхность и прочные швы. Толщина пленки - 25 мкм, что подходит для хранения до 20 листов в 1 папке-файле. В комплекте 100 шт.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

Папки-файлы STAFF "Clear" - это вид упаковки для бумажных документов, без которого невозможно обойтись в любой сфере жизни! Покупайте их в нашем интернет-магазине по привлекательной цене!



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Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм - стоимость товара 150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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