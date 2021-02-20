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Главная Канцтовары Деловые аксессуары Обложки и бланки документов Staff Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF

Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF

Артикул: 311235
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  • Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF - фото 1
  • Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF - фото 2
  • Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF - фото 3
Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF - фото 1
Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF - фото 2
Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF - фото 3
170 руб. 
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Артикул: 311235
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Модель выполнена из натуральной гладкой кожи темно-бордового цвета и украшена золотым тиснением в виде герба. Снабжена противокражным элементом. Имеет один карман. Благодаря компактным размерам 7х70х110 мм удобно всегда носить с собой.

Данный товар - сочетание доступной цены и отличного качества.

Сохранить красивый внешний вид вашего документа на долгое время поможет обложка для удостоверения STAFF. Приобрести ее можно в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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