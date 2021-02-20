Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Fusion, синий/оранжевый

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Блок состоит из 120 листов офсетной бумаги белого цвета плотностью 70 г/м2. Линовка - клетка с полями. Мягкая интегральная обложка с прошивкой по периметру и вырубкой под кольца выполнена из износоустойчивого материала с текстурой под гладкую кожу. Цвета обложки выполнены на контрасте - верхний синий цвет, внутри обложка красного цвета. Формат А5 является стандартным и обеспечивает комфортное ношение в рюкзаке/ранце или папке. Оборудована кольцевым механизмом с 4-мя кольцами для подшивки сменных блоков, что позволит носить на учебу/работу всего одну тетрадь с возможностью добавлять и менять листы.
Купите тетрадь на кольцах BRAUBERG "Fusion", и Вы забудете, что такое постоянное ношение тяжелых тетрадей - теперь все в одном месте! Приобрести товар можно в нашем интернет-магазине.
Похожие товары
Телефон для звонков в Краснодаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв