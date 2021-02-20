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Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9

Артикул: 311192
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  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 1
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 2
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 3
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 4
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 5
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 6
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 7
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 8
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 9
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 10
  • Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 11
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 1
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 2
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 3
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 4
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 5
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 6
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 7
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 8
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 9
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 10
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - фото 11
290 руб. 
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Артикул: 311192
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Выполнен из прочного полиэстера, декорирован реверсивными пайетками и патчем. Имеет два вместительных отделения. Застегивается на молнию с металлическим бегунком в виде сердечка. Поставляется в прозрачном полиэтиленовом пакете с картонным подвесом.

Покупайте пенал-косметичку ЮНЛАНДИЯ "Русалка" в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения, полиэстер, пайетки, Русалка, фиолетовый, 21х6x9 - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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