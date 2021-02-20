Наклейки виниловые Звезды, голографические, 14*21 см, ЮНЛАНДИЯ

В наборе содержатся виниловые голографические наклейки с изображением звёзд в количестве 51 штуки. Наклейки отличаются высочайшим качеством печати и цветопередачи. Яркие переливающиеся звёздочки будут красиво смотреться на тетрадях, дневниках, гаджетах, или нарядно украсят поделки.

Качественный клеевой слой позволяет наклейке надёжно держаться на различных типах поверхности и продолжает долго радовать своей красотой.

Товар премиум-качества, относится к среднему ценовому сегменту.

Виниловые наклейки ЮНЛАНДИЯ - это не только огромное разнообразие красочных стикеров для украшения всего, чего пожелает ребёнок, но и отличный способ развития фантазии и вкуса!