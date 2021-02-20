Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Скрепляет до 30 листов, при этом прикладывается на 25% меньше усилий, чем при работе с обычными моделями. Используются скобы № 24/6, 26/6. Позволяет производить сшивание прямым, закрытым и открытым способом. Глубина закладки бумаги - 45 мм. Корпус выполнен из металла черного цвета. Не займет на рабочем на столе много места.
Безупречное немецкое качество данной модели по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.
Степлер-плаер "Extra Easy Press" BRAUBERG готов обеспечить эффективную работу в офисе. Спешите выгодно приобрести товары для офиса в нашем интернет-магазине!
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