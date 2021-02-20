Скетчбук, белая бумага 100г/м2, 297х410мм, 50л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Привлекательная обложка выполнена из импортного мелованного картона. В блокноте 50 белоснежных листов плотностью 100 г/м2, т.е. 50 возможностей воплотить свою задумку! Листы удобно скреплены спиралью - это позволяет переворачивать их на 180 градусов. Задняя подложка жесткая, что позволит делать зарисовки и наброски "на весу". Удобный большой формат размером 297х410 мм.
Данный товар - это сочетание высокого качества по приемлемой стоимости.
Скетчбук BRAUBERG ART "DEBUT" - это замечательный способ привнести в жизнь больше творчества! Заведите себе привычку всегда иметь его при себе и тогда сможете не только сохранить в памяти все свои творческие идеи, но также усовершенствовать навыки рисования! Большой выбор товаров для творчества всегда в нашем интернет-магазине!
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