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Набор Супер слайм тайм Сделай слайм, 1TOY, Т12032

Артикул: 311004
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  • Набор Супер слайм тайм Сделай слайм, 1TOY, Т12032 - фото 1
  • Набор Супер слайм тайм Сделай слайм, 1TOY, Т12032 - фото 2
  • Набор Супер слайм тайм Сделай слайм, 1TOY, Т12032 - фото 3
Набор Супер слайм тайм Сделай слайм, 1TOY, Т12032 - фото 1
Набор Супер слайм тайм Сделай слайм, 1TOY, Т12032 - фото 2
Набор Супер слайм тайм Сделай слайм, 1TOY, Т12032 - фото 3
790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311004
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Бренд1toy
Тип товара

Из компонентов набора можно сделать несколько видов слайма: неоновый, сверкающий (с блёстками), со звёздами, прозрачный, матовый, светящийся в темноте. Можно экспериментировать и придумать свой слайм. Краски можно смешивать, а также использовать свою акриловую краску. В набор входит красочная инструкция с подробным описанием процесса изготовления, хранения слайма и полезными советами.



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Самовывоз невозможен
Набор Супер слайм тайм Сделай слайм, 1TOY, Т12032 - купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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