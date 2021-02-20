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Главная Канцтовары Товары для школы Аксессуары для тетрадей, книг и учебников Юнландия Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ

Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ

Артикул: 311003
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  • Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото 1
  • Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото 2
  • Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото 3
  • Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото 4
Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото 1
Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото 2
Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото 3
Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото 4
170 руб. 
Купить
Артикул: 311003
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

В наборе содержатся гелевые голографические наклейки с изображением пчёлок в количестве 20 штук. Наклейки отличаются высочайшим качеством печати и цветопередачи. Трудолюбивые сверкающие пчёлки придадут блеска и оригинальности тетрадям, дневникам, гаджетам и любым поделкам.

Качественный клеевой слой позволяет приклеивать и отклеивать наклейки несколько раз, не оставляя следов на поверхности. При этом каждый раз наклейка надёжно фиксируется и продолжает долго радовать своей красотой.

Товар премиум-качества, относится к среднему ценовому сегменту.

Многоразовые наклейки ЮНЛАНДИЯ - это не только огромное разнообразие красочных стикеров для украшения всего, чего пожелает ребёнок, но и отличный способ развития фантазии и вкуса!



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Самовывоз невозможен
Наклейки гелевые Весёлые пчёлки, голографические, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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