Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|PARKER
|Тип товара
Ручка поставляется в новой подарочной коробке в комплекте с одним стержнем синего цвета и гарантийным талоном с инструкцией.
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