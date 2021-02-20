Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см

Жесткокаркасный ранец выполнен из прочного износостойкого полиэстера. Ранец состоит из одного просторного отделения, 1 переднего и 2 боковых карманов.

Специальная форма спинки с анатомическими спонжевыми панелями способствует равномерному распределению нагрузки на спину и формированию правильной осанки.

Внутренние разделители для книг и тетрадей в основном отделении позволяют правильно организовать пространство в ранце. Еще одна удобная опция - вкладыш для заполнения расписания уроков и контактной информации школьника на внутренней стенке крышки ранца.

Ранец имеет удобную прорезиненную ручку для переноски.

Уплотненное рельефное дно из эргономичного материала EVA сохраняет устойчивость, жесткость и функциональность ранца, при этом не утяжеляя его. Рельефная структура материала позволяет сохранить устойчивость даже на неровной поверхности.

В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку, термос или зонт.

Рюкзак имеет специальное кольцо для крепления брелока, бейджика или школьного пропуска.

Оптимальный размер ранца, мягкие регулируемые по длине лямки и вес 850 грамм полностью удовлетворяют потребности ученика начальной школы. Светоотражающие элементы со всех сторон ранца обеспечивают безопасность на дороге в темное время суток.

Яркая этикетка расположена на ручке ранца, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Ранцы ЮНЛАНДИЯ - высокое качество, яркий дизайн, средний ценовой сегмент, забота о развитии детей. Закажите ранец ЮНЛАНДИЯ прямо сейчас и убедитесь в этом сами! Талант - всегда открытие!