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Главная Канцтовары Хобби и творчество Цветная резина, фетр, пенокартон Юнландия Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм

Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм

Артикул: 310919
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  • Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 1
  • Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 2
  • Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 3
  • Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 4
  • Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 5
  • Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 6
Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 1
Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 2
Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 3
Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 4
Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 5
Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото 6
180 руб. 
Купить
Артикул: 310919
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

В наборе содержится 5 листов формата А4 5 разных блестящих цветов. Толщина материала 2 мм позволяет создавать из него игрушки, ростовые куклы, объемные поделки, так как фоамиран эластичный и отлично держит форму. Материал легко клеится на различные виды клея, сшивается иглой, окрашивается красками или фломастерами. Блестящая фактура позволяет использовать фоамиран в декоративных целях, например, украшении праздничных композиций.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Цветная пористая резина ЮНЛАНДИЯ - блестящий материал для создания и украшения поделок, кукол, аксессуаров и праздничных композиций!



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Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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