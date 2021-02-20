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Главная Канцтовары Бумага Книги бухгалтерские и журналы регистрации Brauberg Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG

Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG

Артикул: 310910
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  • Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 1
  • Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 2
  • Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 3
  • Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 4
  • Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 5
  • Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 6
  • Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 7
Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 1
Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 2
Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 3
Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 4
Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 5
Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 6
Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - фото 7
200 руб. 
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Артикул: 310910
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Обложка из бумвинила плотностью 300 г/м2 приятна на ощупь и имеет эстетичный внешний вид. В сочетании с твердым переплетом ей свойственна хорошая износоустойчивость. Такое изделие сохраняет целостность в течение долгого времени. Тиснение фольгой придает изделию дорогой, престижный вид. Внутренний блок содержит 96 листов офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. Журнал оформлен в соответствии с правилами бухгалтерского и управленческого учета. Название на обложке выполнено тиснением фольгой.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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Журнал учета для розничной торговли, 96л, А4 200x290мм, бумвинил, фольга, офсет, BRAUBERG - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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