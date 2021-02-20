Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08

18 ярких сочных цветов красок изготовлены на основе натуральных компонентов и высококачественных пигментов. Гуашь имеет высокую светостойкость и укрывистость, приятную матовую поверхность. Герметичная упаковка предотвращает краску от высыхания, баночки краски находятся на одной "связке", что предотвращает их рассыпание по портфелю, столу. Объем баночки равен 15 мл. Общий объем - 270 мл.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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