Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел

В состав готовальни входят 9 предметов: - циркуль; - кронциркуль с рейсфедером; - рейсфедерная вставка; - держатель; - игольная вставка; - точилка; - отвертка; - пенал с запасным грифелем. Циркуль длиной 135 мм имеет одну сгибаемую штангу. Изготовлен из металла, дополнительный цвет элементов - черный. Поставляется в пластиковом пенале с прозрачной крышкой и с европодвесом.

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