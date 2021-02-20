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Блендер погружной Redmond RHB-2974 белый

Артикул: 310463
  • Блендер погружной Redmond RHB-2974 белый - фото 1
  • Блендер погружной Redmond RHB-2974 белый - фото 2
Блендер погружной Redmond RHB-2974 белый - фото 1
Блендер погружной Redmond RHB-2974 белый - фото 2
8 480 руб. 
11 300 руб. 
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+ 122 КэтКоинов
Артикул: 310463
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRedmond
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Материал корпусапластик
Управлениемеханическое
Типпогружной
Режимы скоростиплавная регулировка скорости, турборежим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветбелый
Насадкинасадка-блендер, насадка-венчик, для нарезки кубиками, для шинковки/терки, для приготовления драников, s-образный нож (для большой и малой чаш), горизонтальный нож
Мощность, Вт1300
Материал погружной частиметалл
Максимальная скорость вращения, об/мин16000
Вакуумный насоснет
Комплектацияблок электродвигателя, большая чаша с крышкой, малая чаша с крышкой, стакан для смешивания, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка для нарезки кубиками, насадка для шинковки/терки, насадка для приготовления драников, s-образный нож (для большой и малой чаш), горизонтальный нож, съемная втулка, толкатель, приспособление для очистки решетки, руководство по эксплуатации
Емкость мерного стакана, л0,6
Емкость мельнички, л0,5
Емкость измельчителя, л2
Дополнительный цветсеребристый
Дисплейнет
Функции и особенностиотверстие для ингредиентов
Длина сетевого шнура1 м
Вес, кг3,1
Блендер RHB-2974 – универсальный прибор «6 в 1» для взбивания, блендирования, измельчения и терки, а также нарезки продуктов для самых разных блюд. Модель оснащена расширенным набором сменных насадок. Помимо стандартных для мультисистем насадок венчика, блендера, измельчителя и шинковки в комплект входят насадка для нарезки кубиками и приготовления драников.


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Блендер погружной Redmond RHB-2974 белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8480 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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