Корзина для бумаг BRAUBERG сетчатая, 9л, серая (8 шт.)

Изготовлена из высококачественного пластика серого цвета. Корпус слегка расширяется к верху: диаметр основания составляет 25,5 см, а диаметр верхней части - 26,5 см. Высота - 25,5 см. Легкость и компактность корзины позволяют перемещать её с одного места на другое. Небольшая корзина легко помещается под рабочим столом. Рекомендуемый размер мешка для мусора - 32х55 см, объем - до 12 литров.

Корзина для бумаг BRAUBERG поможет сохранить рабочее место в чистоте и порядке! Приобрести её можно в нашем интернет-магазине.