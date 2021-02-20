Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.)

Карандаш с нажимным механизмом заправлен грифелем HB и всегда заточен, готов к работе и дает ровную линию 0,5 мм. Благодаря эргономичному корпусу с комфортной зоне захвата карандаш сделает письмо легким и точным, а встроенный ластик поможет быстро и легко исправитьшибку. Цанга карандаша убирается внутрь корпуса, поэтому даже на дне сумки или пенала такой карандаш не сломается.

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