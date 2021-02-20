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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Степлеры, скобы, антистеплеры Юнландия Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.)

Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.)

Артикул: 310350
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  • Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 1
  • Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 2
  • Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 3
  • Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 4
  • Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 5
  • Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 6
  • Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 7
  • Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 8
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 1
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 2
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 3
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 4
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 5
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 6
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 7
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - фото 8
430 руб. 
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Артикул: 310350
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Для скрепления до 15 листов. Размер скоб №10. Глубина закладки бумаги - 25 мм. Закрытый вид сшивания. Эргономичная форма корпуса обеспечивает продолжительное время использования без перерыва. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. За счет компактных размеров не займет на парте или столе много места, а сочетание желтого с розовым цветом добавят яркости во время уроков или написания домашней работы.

Степлер ЮНЛАНДИЯ высокого качества надолго станет незаменимым помощником при написании творческих работ.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешного учебного процесса!



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Самовывоз невозможен
Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, желто-розовый (8 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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