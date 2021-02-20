129885, (цена за 5 шт.) Цветная бумага А4 ЗЕРКАЛЬНАЯ, 8л. 8цв., 80г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

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|Бренд
|Остров Сокровищ
|Тип товара
Набор зеркальной (металлизированная пленка) односторонней цветной бумаги плотностью 80 г/м2 включает 8 листов формата А4 (210х297 мм) в 8-ми разнообразных и насыщенных однородных цветах. Листы упакованы в полиэтиленовый пакет с липким краем, легко режутся и сгибаются.
Цветная бумага незаменима при создании аппликаций, поделок и открыток. Помочь создать первые шедевры помогут товары для детского творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ, которые без труда можно заказать в нашем интернет-магазине за считанные секунды!
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