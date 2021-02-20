Степлер №10 МИНИ ЮНЛАНДИЯ, до 15 листов, с антистеплером, эргономичный, фиолетовый (8 шт.)

Для скрепления до 15 листов. Размер скоб №10. Глубина закладки бумаги - 25 мм. Закрытый вид сшивания. Эргономичная форма корпуса обеспечивает продолжительное время использования без перерыва. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. За счет компактных размеров не займет на парте или столе много места, а сочетание фиолетового с сиреневым цветом добавят яркости во время уроков или написания домашней работы.

Степлер ЮНЛАНДИЯ высокого качества надолго станет незаменимым помощником при написании творческих работ.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешного учебного процесса!