403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка

Тетрадь содержит 48 листов формата А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2 и белизной 100%. Листы соединены скобами. Специальная линовка блока. Обложка выполнена из мелованного картона плотностью 190 г/м2. В справочном материале собраны базовые данные по английскому языку - алфавит, времена, глаголы и пр.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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