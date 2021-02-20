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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Brauberg 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER

403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER

Артикул: 310282
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  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 1
  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 2
  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 3
  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 4
  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 5
  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 6
  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 7
  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 8
  • 403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 9
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 1
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 2
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 3
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 4
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 5
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 6
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 7
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 8
403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - фото 9
870 руб. 
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Артикул: 310282
В наличии
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БрендBrauberg
Тип товара

Тетрадь 36 листов "Литература", формат А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, белизной 100%. Листы соединены скобами. Линовка блока - в линию, поля красные. Обложка выполнена из мелованной бумаги плотностью 170 г/м2.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Серия предметных тетрадей "Палитра знаний" состоит из 14-ти предметов, которые можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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403505, (цена за 30 шт.) Тетрадь предметная ПАЛИТРА ЗНАНИЙ 36л, обложка мелованная бумага, ЛИТЕРАТУРА, линия, BRAUBER - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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