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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки на резинках пластиковые Brauberg 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

Артикул: 310246
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  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 1
  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 2
  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 3
  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 4
  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 5
  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 6
  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 7
  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 8
  • 228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 9
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 1
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 2
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 3
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 4
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 5
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 6
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 7
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 8
228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 9
510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310246
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Папка на резинках с полноцветной печатью формата А4 изготовлена из экологически чистого полипропилена плотностью 500 мкм. Клапаны надежно удерживают документы внутри, не позволяя им выпасть и потеряться, а резинки, расположенные на углах, плотно закрывают папку. Резинки являются надежными фиксирующими элементами. Их прочность позволяет сохранять качество после огромного количества растяжений. Эти фиксаторы позволяют за несколько секунд достать и уложить нужный документ. Папка способна вмещать до 300 листов стандартной плотности, что делает ее универсальной как для транспортировки, так и для долгосрочного хранения документов.

Стильный дизайн папки поднимет настроение и раскрасит трудовые будни. Приобрести папку на резинках BRAUBERG "FLOWER" можно в нашем интернет-магазине.



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228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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