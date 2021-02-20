Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм (5 шт.)

Плотность - 170 г/м2 и толщина в 2 мм гарантируют поделкам отличное качество и долгий срок службы. Цветной фетр формата А4 поставляется в упаковке по 5 листов, 5 насыщенных цветов. Такое многообразие оттенков придется по вкусу любому покупателю. Фетр обладает приятной нежной фактурой, прост и удобен в использовании. Края не осыпаются при разрезании, благодаря чему не нуждаются в дополнительной обработке.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Творчество и создание настоящих шедевров станет доступнее с цветным фетром ЮНЛАНДИЯ! Гипоаллергенный материал, созданный на современном оборудовании, прекрасно подходит для взрослых и детей и рекомендуется для использования в различных образовательных учреждениях.