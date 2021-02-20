Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 20 листов, в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм (5 шт.)

Мелованный картон ОСТРОВ СОКРОВИЩ обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность, благодаря чему сохраняет белизну на протяжении длительного времени. Поделки и аппликации из него будут яркими и красивыми, а ребенок сможет воплотить в жизнь любую творческую задумку. В наборе 20 листов двустороннего картона белого цвета формата А4 (200х290 мм). Творческая инструкция по созданию аппликации на обороте.

Набор белого картона ОСТРОВ СОКРОВИЩ рекомендован для уроков труда и технологии. Спешите купить все необходимое для детского творчества в нашем интернет-магазине!