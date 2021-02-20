Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.)

Имеют удобную круглую форму. Длина корпуса - 150 мм, диаметр - 8,2 мм. Благодаря линии письма 1-2 мм процесс раскрашивания становится легким и приятным. Быстросохнущие чернила предотвращают смазывание рисунка. Благодаря полипропиленовому корпусу срок службы фломастеров значительно увеличивается. Колпачок имеет специальные прорези для вентиляции. Рекомендованы для детей от 3-х лет. Рисование фломастерами BRAUBERG "PREMIUM" способствует развитию воображения, мелкой моторики рук у детей, координации движений кистей и пальцев и повышает способность концентрироваться и фокусировать внимание.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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