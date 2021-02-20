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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Пифагор 111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка

111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка

Артикул: 310059
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  • 111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 1
  • 111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 2
  • 111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 3
  • 111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 4
  • 111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 5
  • 111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 6
111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 1
111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 2
111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 3
111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 4
111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 5
111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - фото 6
1 040 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310059
В наличии
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БрендПифагор
Тип товара

Набор газетной двусторонней цветной бумаги плотностью 50 г/м2 включает 16 листов формата А4 (200х280 мм) в 8-ми разнообразных и насыщенных однородных цветах. Листы скреплены скобами, легко режутся и сгибаются.

Цветная бумага незаменима при создании аппликаций, поделок и открыток. Помочь создать первые шедевры помогут товары для детского творчества ПИФАГОР, которые без труда можно заказать в нашем интернет-магазине за считанные секунды!



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111330, (цена за 60 шт.) Цветная бумага А4 2-сторонняя газетная, 16л. 8цв., на скобе, ПИФАГОР, 200х280мм, Мишутка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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