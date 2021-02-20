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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки-конверты пластиковые Юнландия 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ "Щенки", А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать

228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ "Щенки", А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать

Артикул: 309928
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  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 1
  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 2
  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 3
  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 4
  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 5
  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 6
  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 7
  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 8
  • 228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 9
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 1
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 2
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 3
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 4
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 5
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 6
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 7
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 8
228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ &quot;Щенки&quot;, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - фото 9
380 руб. 
Купить
Артикул: 309928
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ - это незаменимый предмет для дошкольников, учащихся в школе и родителей, чтобы сохранить необходимые бумаги.

Папка-конверт формата А4 из плотного пластика в 160 мкм с полноцветной печатью. Закрывается на защелку-кнопку, что способствует удобству для частого использования и обеспечивает быстрый доступ к бумагам. Вместительность до 100 листов поможет хранить или взять с собой необходимые документы. Гладкая фактура с полноцветным рисунком щенков вызовет улыбку у ребенка и взрослого. Папка ЮНЛАНДИЯ практична в использовании и надежно защитит документы и сбережет их от повреждений, пыли и влаги.

Сочетание отличного качества и приятной цены - главные критерии, которые гарантирует торговая марка ЮНЛАНДИЯ.

Покупайте папку-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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228050, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ "Щенки", А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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