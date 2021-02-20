Тетрадь предметная BLACK & BRIGHT 48л, глянцевый лак, ФИЗИКА, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.)

Тетрадь 48 листов "Физика", формат А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, белизной 100%. Листы соединены скобами. Линовка блока - в клетку, поля красные. Обложка выполнена из мелованного картона в тематике соответствующего предмета. Благодаря глянцевому лаку краски на изображении становятся более яркими и насыщенными, исключается возможное истирание рисунка. В справочном материале собраны основные подсказки по школьному предмету для учащихся.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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