Тетрадь предметная BLACK & BRIGHT 48л, глянцевый лак, ФИЗИКА, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Тетрадь 48 листов "Физика", формат А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, белизной 100%. Листы соединены скобами. Линовка блока - в клетку, поля красные. Обложка выполнена из мелованного картона в тематике соответствующего предмета. Благодаря глянцевому лаку краски на изображении становятся более яркими и насыщенными, исключается возможное истирание рисунка. В справочном материале собраны основные подсказки по школьному предмету для учащихся.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Краткий справочник всегда под рукой благодаря предметной тетради по физике BRAUBERG из серии "BLACK & BRIGHT"! Спешите приобрести товары для школы в нашем интернет-магазине!
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