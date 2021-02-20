111647, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе ТРИКОЛОР для книг А4 (длина 38см) ПИФАГОР, клейкий край, 3 ленты

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|Бренд
|Пифагор
|Тип товара
Представляет собой тканевую ленту с липким краем, при помощи которого прикрепляется к верхней части корешка книги, не выпадает и не теряется. Длина закладки составляет 38 см и превышает высоту книги формата А4 - это значит, что она всегда будет выступать за нижний обрез. Ляссе удобно именно тем, что его всегда можно использовать как сверху, так и снизу, чтобы быстро и четко открыть книгу или ежедневник на нужной странице. Такую закладку можно присоединить к корешку любой книги, которую хочется прочесть, а затем отсоединить при завершении чтения. Цвет - ассорти. 3 ленты в комплекте.
Вы когда-нибудь забывали номер страницы книги или учебника? Скорее всего да, и скорее всего по причине отсутствия закладки. Эту проблему с легкостью решат закладки-ляссе ПИФАГОР "ПОЗИТИВ"! Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!
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