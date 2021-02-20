111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА

Цветной немелованный картон ЮНЛАНДИЯ с улучшенной прокраской обладает плотностью 200 г/м2, имеет матовую поверхность, благодаря чему отлично клеится и режется. Именно поэтому даже самый маленький ребенок без труда сможет его использовать. Внутренний блок состоит из 10 листов формата А5 и 10 цветов.

Листы картона скреплены между собой специальной клейкой основой. Именно при таком типе скрепления они очень легко и ровно отрываются. В любой момент ребенок может аккуратно вытащить нужный лист и приступить к любимому занятию.

Цветной картон – это самый доступный и универсальный материал для детского творчества. Спешите приобрести цветной картон ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!