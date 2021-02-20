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Главная Канцтовары Бумага Блоки для записей и закладки Пифагор 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты

111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты

Артикул: 309829
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  • 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 1
  • 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 2
  • 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 3
  • 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 4
  • 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 5
  • 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 6
  • 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 7
  • 111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 8
111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 1
111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 2
111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 3
111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 4
111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 5
111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 6
111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 7
111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - фото 8
550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309829
В наличии
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БрендПифагор
Тип товара

Представляет собой тканевую ленту с липким краем, при помощи которого прикрепляется к верхней части корешка книги, не выпадает и не теряется. Длина закладки составляет 28 см и превышает высоту книги формата А5 - это значит, что она всегда будет выступать за нижний обрез. Ляссе удобно именно тем, что его всегда можно использовать как сверху, так и снизу, чтобы быстро и четко открыть книгу или ежедневник на нужной странице. Такую закладку можно присоединить к корешку любой книги, которую хочется прочесть, а затем отсоединить при завершении чтения. Цвет - ассорти. 4 ленты в комплекте.

Вы когда-нибудь забывали номер страницы книги или учебника? Скорее всего да, и скорее всего по причине отсутствия закладки. Эту проблему с легкостью решат закладки-ляссе ПИФАГОР "ПОЗИТИВ"! Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!



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111648, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе РАДУГА для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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