Дневник 1-11 класс 40л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, Фламинго (7 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Твердая обложка надежно защищает бумагу и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Благодаря глянцевой ламинации краски на изображении становятся более яркими и насыщенными, исключается возможное истирание рисунка. Внутренний блок содержит 40 листов и состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Несмотря на введение электронной формы дневника, привычный школьный дневник остается неотъемлемым атрибутом учебной жизни. Спешите приобрести товары для учебы BRAUBERG по привлекательной стоимости в нашем интернет-магазине!
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