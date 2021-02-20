Скетчбук, крафт-бумага 80г/м2, 145х205мм, 50л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT (6 шт.)

Привлекательная обложка выполнена из импортного мелованного картона. Внутренний блок - 50 листов специальной художественной гладкой крафт-бумаги коричневого оттенка плотностью 80 г/м2, т.е. 50 возможностей воплотить свою задумку! Листы удобно скреплены спиралью - это позволяет переворачивать их на 180 градусов. Задняя подложка жесткая, что позволит делать зарисовки и наброски "на весу". Удобный формат размером 145х205 мм поместится даже в небольшую сумку.

В буквальном переводе sketchbook переводится с английского как альбом для набросков (sketch – набросок, быстрый рисунок, book – книга).

Хранилище внезапно возникающих интересных идей – вот наиболее краткий ответ на вопрос, что такое скетчбук и зачем он нужен. Для творческих личностей (в особенности – начинающих художников) это просто незаменимая вещь. По сути скетчбук – записная книжка идей для тех, кто рисует или чья работа как-либо связана с изображениями (например, архитекторы, фотографы, рекламщики).

Позволяет фиксировать всевозможные идеи и фантазии, а также служит своеобразным простором для тренировки творческого воображения. На его страницы можно нанести эскизы будущей картины или же хендмейд изделия, что наиболее актуально для мастериц, создающих оригинальные украшения. Ведение скетчбука позволяет систематизировать творческие идеи, сохранить их и впоследствии реализовать. Если возникшие фантазии не зафиксировать, с большой вероятностью они скоро позабудутся.

Данный товар - это сочетание высокого качества по приемлемой стоимости.

Скетчбук BRAUBERG ART "DEBUT" - это замечательный способ привнести в жизнь больше творчества! Заведите себе привычку всегда иметь его при себе и тогда сможете не только сохранить в памяти все свои творческие идеи, но также усовершенствовать навыки рисования! Большой выбор товаров для творчества всегда в нашем интернет-магазине!