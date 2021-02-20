Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.)

Ножницы ЮНЛАНДИЯ с эргономичными ручками помогают уменьшить нагрузку на руку ребенка при интенсивной и продолжительной работе

Ребенок без труда сможет пользоваться такими ножницами, так как их длина - 127 мм. Закругленные концы гарантируют безопасность при использовании ножниц по назначению. Лезвия изготовлены из прочного качественного пластика, что обеспечивает максимально долгий срок службы. Предназначены для правши. Поставляются в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора).

Начните удивительное приключение в страну безграничной фантазии и детского творчества! Спешите приобрести ножницы ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине.