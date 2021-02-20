Наушники Hoco ES29 Graceful Sports red

Превосходная замена большим (полноразмерным/накладным) наушникам, в ситуации, когда удобство и комфорт стоят на первом месте. Отлично подходит как для занятий спортом, так и для домашнего использования. Конструкция наушников эргономична и учитывает анатомические свойства ушей. Пульт управления традиционный. На нем, помимо элементов управления, находится разъем для подзарядки. На противоположной стороне кабеля - противовес ПДУ, поэтому гарнитура не будет сползать на одну сторону во время использования. Длительность работы составляет до 16 часов от одной подзарядки. Полный цикл зарядки происходит за очень короткий промежуток времени, всего 1.5 часа и гарнитура снова готова к использованию. Эластичный TPU провод длиной 85 см обладает плоской конструкцией. В наушниках находятся магниты, при помощи которых их можно скрепить и переносить гарнитуру на шее, когда она не используется.