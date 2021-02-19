228947, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 1 отд., 2 отк.план., 31 предм., Rainbow Sorbet, 20х14х4 см

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|Бренд
|Tiger Family
|Тип товара
В комплекте: автоматическая шариковая ручка, 8 мягких трёхгранных цветных карандашей, трёхгранный чернографитный карандаш средней жёсткости и утолщённый трёхгранный карандаш с мягким грифелем, 10 ярких фломастеров, ластик, точилка, угольник, линейка на 16 см, запасной колпачок, три зажима для бумаг, расписание уроков и карточка для запоминания дорожных знаков.
Свободно складывается и легко застегивается.
Школьный пенал - это универсальное изделие, позволяющее систематизировать ручки, карандаши, фломастеры, чтобы ребенку было удобно пользоваться ими на уроках.
Этот элемент выполняет несколько полезных функций:
- приучает школьника к аккуратности - все письменные принадлежности находятся в одном месте;
- помогает быстро найти нужный предмет: карандаш, ручку или стирательную резинку;
- становится отображением индивидуальности - ребенок сам может выбрать тот пенал, который его привлекает.
Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности DIN 33419 / EN ISO 15537.
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