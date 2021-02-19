228875, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Deer Fantasy, 35х31х19 см

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|Бренд
|Tiger Family
|Тип товара
Ранцы для начальной школы серии "Nature Quest" были протестированы и получили сертификат в категории «Эргономичный товар» от ассоциации IGR e.V* (Германия).
В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради, а также воспользоваться прижимными перегородками на резинке. Внутри ранца имеется вкладыш для заполнения расписания уроков на внутренней стенке крышки ранца.
Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя фирменными бегунками.
Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.
Съемный нагрудный ремешок уменьшает нагрузку на спину.
В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку или термос.
Декоративный брелок-подвеска в подарок.
Светоотражающие элементы расположены с четырех сторон, чтобы сделать маленького пешехода заметным на дороге. Устойчивое дно изготовлено из прорезиненного материала и надежно защищает учебники и тетради от намокания. Качественный водоотталкивающий материал не позволяет грязи въедаться, поэтому ранец легко чистить влажной тряпочкой.
Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейским стандартом качества и безопасности.
Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.
*Международная ассоциация IGR e.V (Германия, Нюрнберг) специализируется на проблемах спины. Членами ассоциации являются профессионалы и эксперты, в том числе физиотерапевты, учителя физкультуры, врачи, а также организации, занимающиеся проблемами здоровья спины и позвоночника. Девизом ассоциации стал лозунг «Мы укрепляем вашу спину!» Испытания продукции проходили в соответствии с выбранными стандартами (DIN 33419 и EN ISO 15537) и директивами для эргономики и профессиональной безопасности.
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