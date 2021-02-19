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Главная Компьютерная техника и ПО Периферийные устройства и аксессуары Мыши Mad Catz Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка)

Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка)

Артикул: 309594
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка)
3 190 руб. 
3 590 руб. 

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Артикул: 309594
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендMad Catz
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г70
Длина провода, м1,8
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мышиUSB
Количество клавиш3
Особенностиоптическая светодиодная 
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi5000
Тип соединенияпроводное
Облегченная игровая мышь оборудована оптическим сенсором Pixart PMW 3325. Мышь способна точно выполнять команды, не допуская срывов. Благодаря эргономике, удобно ложится в руку.


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Самовывоз невозможен
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 2+ чёрная (PMW3325, USB, 3 кнопки, 5000 dpi, красная подсветка) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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