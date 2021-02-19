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Люстра Vitaluce V4833-7/3S, 3хЕ14 макс. 40Вт

Артикул: 309508
Люстра Vitaluce V4833-7/3S, 3хЕ14 макс. 40Вт
6 990 руб. 
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+ 270 КэтКоинов
Артикул: 309508
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 292 руб./месяц 
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Коллекция V4833
filter_noneТовар входит в коллекцию V4833
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильарт-деко
Количество ламп3
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасаграфит
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см102
Длина, см47
Формакруг
Цвет плафонапрозрачный
Ширина, см47
Люстра в стиле подвес. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 120 кв.м. Общая мощность - прозрачный Вт.


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Люстра Vitaluce V4833-7/3S, 3хЕ14 макс. 40Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6990 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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