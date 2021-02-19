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Люстра Vitaluce V5099-1/4, 4хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309426
Люстра Vitaluce V5099-1/4, 4хЕ14 макс. 60Вт
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 309426
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильклассика
Количество ламп4
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасабежевый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см74
Длина, см40
Декоративные элементыподвески
Формакруг
Цвет плафонапрозрачный
Ширина, см40
Люстра в стиле классика. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 12 кв.м. Общая мощность - 240 Вт.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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