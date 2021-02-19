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Люстра Vitaluce V1144/6, 6хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309397
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V1144/6, 6хЕ14 макс. 60Вт
3 430 руб. 
4 140 руб. 
Купить
+ 113 КэтКоинов
Артикул: 309397
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильфлористика
Количество ламп6
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасабелый
Материал основанияметалл
Высота, см66
Длина, см55
Декоративные элементыподвески, цветы
Формакруг
Ширина, см55
Вес, кг2.1
Люстра в стиле флористика. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 18 кв.м. Общая мощность - 360 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V1144/6, 6хЕ14 макс. 60Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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